İstanbul'da referandum protestocularına ev baskını: 16 kişi gözaltında

İstanbul'da referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik protestolara katılanlara operasyon düzenledi.

Bugün sabah saatlerinde terörle mücadele birimlerinin birden fazla eve gerçekleştirdiği baskınlarda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Birleşik Haziran Hareketi üyesi bir avukat, polisin kendilerine 38 kişilik bir gözaltı listesi olduğunu söylediğini fakat listeyi göstermediğini aktardı:

"Vatan Emniyet'e gelip gözaltındakilerle görüştüğümüzde 16 kişinin gözaltında olduğunu tespit ettik. Diğerleri polis tarafından henüz bulunamamış.

"Sabah gözaltına alınan arkadaşlarımıza 'Meşru 'evet'i tanımayıp halkı galeyana getirme' suçlamasıyla gözaltına alındıkları söylenmiş. Fakat böyle bir suç tanımı yok.

"Bu yüzden daha sonra Vatan Emniyet'e gelen CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Onursal Adıgüzel ve Selina Doğan'a verdikleri bilgide suçlamanın ne olduğunun belli olmadığını, herkesin farklı şeylerle suçlanabileceğini, sosyal medya hesaplarının incelenerek delillerin toplanmakta olduğu aktarıldı.

"Dosyada kısıtlılık olduğu için neyle suçlandıklarını bilemiyoruz. Eskiden bir suç işlenince işleyen kişi bulunurdu. Şimdi kişiyi alıp suçu bulmaya çalışıyorlar.

"Henüz soruşturma numarasını veya savcıyı öğrenebilmiş değiliz. Avukat arkadaşlarımız adliyeye giderek gözaltı ve haksız yakalama kararlarına itiraz etti."

Haziran Hareketi'nin bir diğer avukatı Deniz Demirdöğen de gözaltına alınanların ortak noktasının referandum sonrası gerçekleştirilen protestolara katılmak olduğunu söyledi.

Demirdöğen, sabaha karşı Özgürlük ve Dayanışma Partisi İstanbul İl Yönetimi'nden Mesut Geçgel'in kendisini arayarak "Polisler geldi, beni 'Evet'e yönelik meşruiyeti sarsmak üzere halkı galeyana getirmek suçlamasıyla gözaltına alıyorlar" dediğini, sonrasında diğer müvekkillere de aynı açıklamanın yapıldığını öğrendiklerini belirtti.

Gözaltına alınan kişilerin bir kısmının Halkevleri, ÖDP, Haziran Hareketi, Fikir Kulüpleri Federasyonları, Devrimci Hareket gibi çeşitli örgütlere üye olduğunu söyleyen Avukat Demirdöğen, bugün soruşturmanın savcısı ile görüşmeyi umduklarını aktardı.

Öte yandan İzmir'de de Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi ve Redaktif.net Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı.