İstanbul'da ramazan pidesine zam yok

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, Ramazan pidesine zam yapılmayacağını belirterek, geçen yılın fiyatlarının esas alınacağını söyledi.

Özer, yaptığı açıklamada, İstanbul Fırıncılar Odası olarak Ramazan boyunca üretilecek pideye zam yapmama kararı aldıklarını anlatarak, “Geçen yılın fiyatını uygulayacağız. 350 gramlık bir pidenin fiyatı 1,5 lira olacak” dedi.

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da yumurtalı, susamlı gibi pidelerin fiyatlarının serbest olarak belirleneceğine dikkati çeken Özer, “Kişiye özel yapılan pidelerin fiyatlarında farklılık olabilir. Ama standart pide fiyatları değişmeyecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve belediye ekiplerinin yapacakları denetimlerde, biz de oda olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Özer, konuya ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.