İstanbul’da ramazan çadırları kaldırılıyor

T24 - AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, İstanbul’da ramazan ayıyla özdeşleşen iftar çadırlarının birkaç yer dışında kurulmaması için ilçe başkanlarıyla mutabakata vardıklarını açıkladı.

Babuşçu, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek götürüleceğini belirterek, “Ben artık çadırların anlamsız olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin ihtiyaç sahibi insanların evlerine gitmesine önem veriyorum” dedi. Çadırların belli bir zaman dilimi için doğru çözümler olarak düşünüldüğünü ve ihtiyacı karşılamak adına uygun mekânlar olduğunu kaydeden Babuşçu, “Ancak güncel modeller üretebilmemiz lazım. Yani insanları çadırlara davet etmek yerine, yoksul insanların evlerine sıcak yemek götürmeli. Çadır eğer iskelelerde, eve ulaşma sıkıntısı çekilen yerlerde bir ihtiyaçsa o noktalarda cevap vermeli” dedi.



Babuşçu şöyle devam etti: “Ağustos ayındayız. İklim sıcak. İnsanların bir tas yemek için o çadırlarda olmasını çok doğru bulmuyorum. Konforlu da bulmuyorum. O çadır koşullarında mecburen iftar etmek zorunda kalıyorlar ve yer yer çok insani olmayan koşullarda. Bazıları klimalı ama hepsi değil. İnsanları her akşam, o çadırın kuyruklarında tutmamak lazım.”



‘Azaltılmasını istediler’

Çadır konusundaki görüşünü ilçe belediye başkanlarıyla da paylaştığını ve çadır sayısını mümkün olduğu kadar azaltılmasının talep edildiğini belirten Babuşçu, “Bu bizim belediye başkanlarımızla yaptığımız rutin toplantıda konuştuğumuz bir konudur. Bu anlamda bir mutabakatımız var. ‘Başkanım kaldırmayalım, olmaz’ diyen olmadı. Başkanlara ‘Mahallelere gidin, sokaklarda iftar yapın, mahalle iftarları yapın’ dedik. İsteyen mutfağından tenceresini de alıp insin. Eminönü ya da Üsküdar İskelesi‘nde çadır olması normal, ancak çadırlarda değil” diye konuştu. Babuşçu, konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la paylaşmadıklarını söyledi.