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İstanbul'da polisi alarma geçiren ihbar: Kayıp kızımız bombalı saldırıda bulunabilir

Başörtülü ve sağ gözünün üstünde leke olan kayıp kızı bulmak için polis harekete geçti

01 Mayıs 2016 15:09

Gaziantep'te 1 polisin şehit olduğu 23 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrası İstanbul başta olmak üzere tüm illerdeki güvenlik güçleri alarm konumuna geçti. İstanbul Sultangazi'de yaşayan bir ailenin polisi arayarak kayıp kızlarının bombalı saldırıda bulunabileceğini söylemesi üzerine İstanbul Emniyeti alarma geçti.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Sultangazi'de bir aile kayıp olan 17 yaşındaki kızları G.Y.'nin bombalı saldırıda kullanılabileceği iddiasıyla polise başvurdu. İstanbul Emniyeti başörtülü ve sağ gözünün üstünde leke bulunan G.Y. nin yakalanması için harekete geçti.

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