İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit

T24 - İstanbul'da Aşiyan mezarlığında "bıçaklı saldırı ihbarı" üzerine olay yerine intikal eden motorize polis ekibi Yunuslara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis ağır yaralanırken hastaneye kaldırılan polislerden 1'i şehit oldu. Bu arada polis memurlarından Turgay Yılmaz'ı şehit eden, Mehmet Birlik'i de yaralayan saldırganın Barış Doğan olduğu açıklandı. Asayiş Şube Müdürü Mahir Çakallı, saldırgan Doğan'ın anne ve babasının zihinsel rahatsızlıkları bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti. Doğan'ın ihbar üzerine olay yerine giden Yılmaz'ı önce bıçakladığını ardından da sihanın alarak ağır yaraladığını belirtti.





İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü yakınlarında, Rumeli Hisarı'nın sırtlarında bulunan Aşiyan Mezarlığı'nda Yunuslar'a silahlı saldırı düzenlendi.





"Bıçakla saldırı" ihbarı üzerine olay yerine gelen Yunuslar'a saldırgan tarafından ateş açıldı.





Saldırı sırasında Yunuslar'dan 2'si de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden Turgay Yılmaz şehit oldu.





Olay sırasında saldırının merkeze haber verilmesi üzerine bölgeye gelen takviye polis ekipleri saldırganı yaralı olarak yakaladı.







'Şehit Yılmaz'ın asaleti bile teslim edilmemişti'







Asayiş Şube Müdürü Mahir Çakallı, emniyette gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesine kayıtlı şehit polis memuru Turgay Yılmaz'ın 23 Temmuz 2009'da göreve başladığını ve ''daha asaletinin bile teslim edilmediğini'' söyledi.





Saldırganın Barış Doğan olduğunun tespit edildiğini bildiren Çakallı, Doğan'ın İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde, taşeron bir şirkete bağlı temizlik elemanı olarak çalıştığını ifade etti.





Çakallı, çatışmada Doğan'ın başından ve iki ayağından vurulduğunu söyledi.







'Polisin silahını alarak şehit etti'







Bir vatandaşın, mezarlıkta elindeki bıçakla çevreye saldıran bir kişi olduğunu ihbar etmesi üzerine polis memuru Turgay Yılmaz'ın olay yerine gittiğini dile getiren Çakallı, önce Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın daha sonra da silahını aldığı polis memuruna ateş ederek şehit ettiğini anlattı.





Polis memuru Mehmet Birlik'in de saldırgana ateş açtığını belirten Çakallı, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine takviye olarak gittiklerini söyledi.





Çakallı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan saldırganın anne ve babasının zihinsel rahatsızlıkları bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti.







Pusu ihtimali







Saldırıdan kısa bir süre sonra olayla ilgili yapılan açıklamada polislerden 1'inin ağır olarak yaralandığı bildirilmişti.





Saldırı arından yapılan ilk açıklamalarda olayın polise gerçekleştirilimiş bir pusu olabileceği de dikkate alınmıştı.

