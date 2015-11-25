İstanbul'da çok sayıda adrese polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece'de önceden belirlenen adreslere sabah ilk saatleriyle baskın düzenledi. Operasyona Özel Harekât ile Çevik kuvvet polisleri de destek verdi.

DHA’nın haberine göre; bazı polis ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinden çıkarak, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Buradan operasyona çıkan ekipler Özel Harekât polislerinin desteği ile çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Kanarya Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi üzerindeki otoparka yapılan baskında polis arama yaptı. Aynı mahallede Kuğu Kuşu sokaktaki bir binaya polisler baskın yaptı. Küçükçekmece genelinde yapılan operasyonda birçok adrese girildiği öğrenilirken göz altıların olduğu belirtildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlar devam ediyor.