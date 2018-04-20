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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 21 GÖZALTI

   Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

20 Nisan 2018 13:26


  
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 
 

 
 

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