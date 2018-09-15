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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI

  Haber: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH'ye yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

15 Eylül 2018 16:24

 

Haber: İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH\'ye yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 2015 ve 2016 yıllarında araç yakma, molotofkokteyli ve havai fişekli eylemlere katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün yapılan operasyon 18 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda16 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 1 av tüfeği ve ona ait çok sayıda fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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