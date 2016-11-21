İstanbul'da piyasa değeri 20 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de lüks bir daireye yapılan operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek Başakşehir’de bulunan iki rezidans dairesine geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenledi.

Yapılan operasyona dedektör köpek ’Fırtına’ da katıldı. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeği Fırtına iki daire arama yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili F.A.(31) ve F.K.(26)’yı gözaltına aldı. Ekipler dairelerde yaptığı aramalarda 70 bin ecstasy hap, 75 kilo esrar, 20 kilo Skunk olarak bilinen laboratuar ortamında genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde ve İsrail yapımı Uzi marka otomatik silah ile 2 tabanca ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar Vatan Caddesi’nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. Sergiye narkotik dedektör köpeği Fırtına da katıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı, F.K.’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.





Operasyon polis kamerasında





Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başakşehir’de bulunan iki rezidans dairesine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir daireye girmesiyle başlayan görüntülerde, ekipler yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeleri ve silahların bulunması görüldü.

Fırtına yine buldu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tırı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Fırtına'nın da katıldığı operasyonda, tırın dorsesindeki hurda kağıtların arasına gizlenmiş halde 194 kilogram "skunk" adı verilen bir tür esrar bulundu. Operasyonda, A.G. (27), F.D. (18) ve Makedonya uyruklu Z.M. (33) yakalandı.