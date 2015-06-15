İstanbul'da pide fiyatı krize yol açtı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile İstanbul Fırıncılar Odası arasında hemen her Ramazan öncesi yaşanan 'pide fiyatı krizi' yinelendi. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı geçtiğimiz hafta 250 gramlık pidenin 1,5 liradan satılacağını açıkladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer ise 300 gramlık pideyi 1 lira 80 kuruştan satmak istediklerini, ancak son kararın İstanbul Valisi ile yapacakları görüşmede alınacağını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yapma yetkisinin olmadığını söyleyen Başkan Fahri Özer, “Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğimiz Başkanı Faik Bey ile yaptığımız görüşmede aldığımız kararı size açıklamak üzere yanınıza gelirken, sanıyorum valilikten bir ikaz geldi. Dolayısıyla yarın vali bey ile görüşülüp saat 14.30'da da tekrar pide fiyatlarıyla ilgili açıklamayı yapacağız. Hiçbir yetkisi olmayan, Ankara'daki Fırıncılar Federasyonu'nun fiyatlarla ilgili yetkisi olmadığı halde yapmış olduğu açıklama tüm Türkiye'deymiş gibi bir algıya yol açtı. Dolayısıyla federasyonun yaptığı bu çarpık açıklamalardan dolayı da tüm Türkiye'de işler karıştı. Birlik başkanlarımız tekrar konuyu gözden geçirmek üzere vali nezdinde yapılacak toplantı sonra yarın 14.30'da toplantı yapılacak" dedi.

'30 kuruş zammı çok gördüler'

Belirledikleri pide fiyatlarını İstanbul Valiliği'nin fazla bulduğunu; ancak bugün valilikle yapacakları görüşmelerde fiyatlarda mutabakat sağlayacaklarını belirten Özer şunları ekledi:

“2013 ve 2014'te 300 gram pide 1,5 Lira. Biz bu sene yüzde 20 zam istedik, fazla bir şey istemedik. 350 gram susamlı pide 2013'te 2 lira… Biz şimdi 300 gram pideye 2 lira istedik; itiraz var veya Ankara'nın yapmış olduğu açıklamadan dolayı kafa karışıklığı var. Biz bin gram susamlı pideyi 2013'te 5 lira 70 kuruşa satmışız, şimdi 30 kuruş zam istemişiz bunu bile çok görmüşler. Yarın yapılacak toplantıda tüm bu yanlışların düzeleceğini, hadsiz açıklamaları yapanların da haddinin bildirileceğini tahmin ediyoruz"