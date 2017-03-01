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Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.33 arttı

İstanbul'da şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 arttı

01 Mart 2017 23:36

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.15, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 6.84 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.52, toptan fiyatlar ise yüzde 12.29 arttı.

Şubat 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.69, gıda harcamalarında yüzde 1.04, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.55, konut harcamalarında yüzde 0.53 artış gösterdi.

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 5.21, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.65, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.51 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.

2017 şubat ayı itibariyle toptan fiyatlar aylık bazda; mensucat grubunda yüzde 0.93, madenler grubunda yüzde 0.60, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.41, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39 artış gösterdi.

Bu dönemde, kimyevi maddelerde yüzde 0.95, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.68, inşaat malzemelerinde yüzde 0.08 azalış meydana geldi.

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