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Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar ocakta yüzde 1.65 arttı

İstanbul'da, ocak ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,65 ve toptan fiyatlar yüzde 2,95 arttı

01 Şubat 2017 22:35

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ocak 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,21 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 6,35 yükseldi.

İstanbul'da, ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,65 ve toptan fiyatlar yüzde 2,95 artış kaydetti. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlarda yüzde 9,56 ve toptan fiyatlarda yüzde 12,76 artış görüldü.

 

Sektörel bazda değişim oranları

 

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya kıyasla, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,82, gıda harcamalarında yüzde 2,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,19, konut harcamalarında yüzde 2,10, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 1,29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,25 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 11,71 azalış gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayı itibariyle toptan fiyatlarda ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 5,44, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,71, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,72, kimyevi maddelerde yüzde 1,29, inşaat malzemelerinde yüzde 1,01, ve mensucat grubunda yüzde 0,69 artış meydana geldi.

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