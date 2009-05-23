İstanbul'da pazar günü miting trafiğine dikkat!

Demokratik Toplum Partisi'nin ( DTP) 24 Mayıs 2009 tarihinde Çağlayan Meydanı'nda düzenleyeceği miting nedeniyle trafikte düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Trafik akışında aksaklıklar yaşanmaması için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 10:00 ile 17:00 saatleri arasında bazı cadde, sokak ve noktaların trafiğe kapalı olacağı hatırlatılarak sürücülerin dikkatli olması istendi. 24 Mayıs 2009 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar şunlar:



"Darulaceze Caddesi, Piyalepaşa Caddesi (Bulvar), Çağlayan Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi, Dr.Cemil Bengü Caddesi, İzzet Paşa Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, 28 Nisan Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe kapalı olacak. Bu caddelere bağlı olarak, Feriköy Kasap Sokak, Akar Sokak, Eğitim Sokak, Ayazma Sokak, Gürun Sokak, Fırın arkası Sokak, 1.Fırın Aralığı Sokak, Çınar Sokak, Çağlayan Top Sahası Yanı Sokak, Egemen Sokak, Yurt sokak, Kanarya Sokak, Zafer Sokak, Yavuz Sokak, Avcılar Sokak, Yeniyol Sokak"



Ayrıca, Kasımpaşa'dan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Çağlayan Piyalepaşa Bulvarı'na katılım, Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan istikametine katılım, D-100'den Çağlayan katılımı, D-100'den Kasımpaşa katılımı, Vatan Caddesi Çağlayan çıkışı, Mecidiyeköy'den Çağlayan'a gidiş Kuştepe ışıklar, Şişli istikametinden Çağlayan'a gidiş Hürriyet Tepe ışıklar, Kağıthane Caddesi'nden Çağlayan'a çıkış, Okmeydanı Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesi'ne çıkış, TEM Otoyolu'ndan Darülaceze Caddesine geliş, Piyalepaşa Darülaceze gelişi, Perpa Darülaceze gelişi, Gürsel Mahallesi gelişi, Halide Edip Caddesi Şişli gelişi, Şişli'den Çağlayan'a geliş istikameti kapalı olacak.



Mitingin bitiş saatine kadar kapalı olacak yollar nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bu kapsamda, Kasımpaşa'dan-Çağlayan yönüne gidecek sürücülerin Okmeydanı ve Kağıthane istikametine, Okmeydanı'ndan Piyalepaşa yönüne gidecekler, Haliç Hasköy istikametini, D-100'den Çağlayan ve Piyale paşa Bulvarı'na gidecekler, Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Balmumcu istikametini, Kağıthane'den-Çağlayan yönüne gidecekler, Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe-Gültepe istikametini, Vatan Caddesinden-Çağlayan istikametine gidecekler, Kağıthane-Gülbağ-Mecidiyeköy istikametini, Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne gidecekler, E-5 veya Şişli yönünü, Şişliden-Çağlayan yönüne gidecek sürücüler, E-5 ten Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu istikametini, Okmeydanı'ndan Mecidiyeköy'e gidecekler E-5 istikametini, TEM ve Okmeydanı'ndan Şişli istikametine gideceklerin de Haliç veya Mecidiyeköy istikametini kullanabilecekleri belirtildi.

