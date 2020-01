İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul’da bugün (27 Nisan2014) yapılacak olan Vodafon İstanbul yarı maratonu ve İBB Başbakanlık Atletizm yarışları ile Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacak olan açık yer toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Ali Aksoyer’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alana haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün saat 14.00-18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme’de yapılacak olan toplantıyla ilgili saat 12.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

Onuncu Yıl Caddesinden Abay ( Demirhane ) Caddesine giriş, Kazlıçeşme demiryolu altgeçidinden Zakirbaş Sokak kapatılacak olup, Kazlıçeşme istikametine akım verilmeyecek, Zeytinburnu Belediye yanı varyant başından akım kesilerek Abay ( Demirhane ) Caddesi, Zeytinburnu Belediye yanı varyant altından Abay (Demirhane) Caddesine giriş, Onuncu Yıl Caddesi gerektiğinde, trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergah

Zübeyde Hanım Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, kapatılacak yollara alternatif olarak kullanılacaktır.

Vodafona İstanbul Yarı Maratonu ve İBB Başbakanlık Atletizm yarışları nedeniyle bugün saat:08.00 den itibarenler katılımcıların güvenliği, gerekse katılımın düzeyine göre kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

Eyüp ilçe sınırları

Silahtarağa Caddesi ve Silahtarağa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Haliç Sahil yolu), Eyüp Devlet Hastanesi önü, Hz. Halid Bulvarı (Eyüp Sultan Girişleri), Feshane önü, Yavedut Caddesi (Haliç Sahil yolu), D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak, D-100 Güney yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş Yapılmayacak), Savaklar Caddesi,

Fatih ilçe sınırları

Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Kadir Has Caddesi ve Kadir HasCaddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Araba Vapurları girişleri, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Yenikapı arası), Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı yarış bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar



Eyüp ilçe sınırları

Kazım Karabekir Caddesi, Sevinç caddesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, Yıldız Tabya Alibeyköy Caddesi, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi, D-100 Kuzey Yol D-100 Güney Yol

Fatih ilçe sınırları

Fevzipaşa Caddesi, Draman Caddesi, Manyasizade Cadde, Yavuz Selim Caddesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı Kuzey Yol, Atatürk Bulavrı Güney Yol, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Ebusuud Caddesi, Yerebatan Caddesi, Babı Ali Caddesi, Ordu Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Türkocağı Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi,

Beyoğlu ilçe sınırları

İmrahor Caddesi, Karaağaç Caddesi, Hasköy Caddesi, Tersane Caddesi, alternatif yollar olarak kullanılabilecektir.