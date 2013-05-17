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Yaşam

İstanbul'da Pazar günü bazı yollar kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pazar günü Bağımsızlık Koşusu ve Fener Alayı Yürüyüşü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu

17 Mayıs 2013 20:23

49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nedeniyle 28 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bisiklet turunun İstanbul etabı, 28 Nisan'da Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacak.

Galata Köprüsü – Boğaziçi Köprüsü – Bağdat Caddesi – Bostancı Caddesi istikametinde seyredecek ve Bostancı Gösteri Merkezi önünde son bulacak tur nedeniyle Yenikapı Sahil Güney Yol Kennedy Caddesi ve katılım yolları, Sirkeci-Galata Köprüsü arası, Kumkapı, Çatladıkapı, Cankurtaran, Sarayburnu, Ankara Caddesi'nden güney istikameti, Perşembe Pazarı, Necatibey Caddesi, Kabataş Sahil Yolu, Dolmabahçe Meydan, Çırağan Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Güney Katılım, Esentepe'den Boğaziçi Köprüsü Güney Katılımı saat 11.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Boğaziçi Köprüsü Güney Yol, Altunizade Kavşağı, Uzunçayır Kavşağı (Otosan Köprü) gidiş istikameti 12.30'dan itibaren, Recep Peker ve Kızıltoprak'tan Kalamış Fener caddeleri, Cemil Topuzlu Caddesi'ne (Caddebostan Sahil Yolu) çıkan bütün yollar, Bostancı Meydanı'ndan (Turgut Özal Bulvarı) Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti, sahil yolu Kadıköy istikameti ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden (Minibüs Yolu) Bağdat Caddesi'ne çıkan bütün yollarda 10.00'dan itibaren trafik akışına izin verilmeyecek.

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