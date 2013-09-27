İstanbul'da özel okulda porno skandalı yaşandı

Yabancı uyruklu erkek öğretmen “özel bir okulda 6-15 yaş arasındaki bazı kız çocuklarının gizlice etek altı görüntülerini çektiği” iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten çocuk pornosu görüntüleri ve fotoğrafları indiren bir kişiyi tespit etti. Üsküdar’daki evinde yakalanan yabancı uyruklu B.L.H. adlı kişinin 2 dizüstü bilgisayarına el konuldu.

Kız öğrencieri gizlice çekmiş

B.L.H’nin dizüstü bilgisayarlarında yapılan incelemede, internetten indirilmiş 1117 çocuk pornosu fotoğrafı ve 80 video görüntüsü olduğu tespit edildi. Dizüstü bilgisayarlarda 6 ile 15 yaş arasındaki 19 ayrı kız öğrencinin gizlice çekilmiş etek altı görüntülerinin de bulunduğu görüldü.

Sorgulamaya alınan B.L.H’nin, özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yaptığı ve 19 kız öğrencinin etek altı görüntülerini gizlice çektiği öğrenildi.

Gözaltında tutulan B.L.H’nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Laptopunda bulundu

Öğretmenin diz üstü bilgisayarında öğrencilerin görüntülerinin yanı sıra internetten indirdiği çocuk pornosu fotoğraf ve görüntüleri de bulundu.