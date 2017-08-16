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Yaşam

İstanbul'da otoparklara 'dolu' zammı

Dolu uyarılarını fırsata çevirmek isteyen otoparkçılar fiyatlara zam yaptı

16 Ağustos 2017 20:30

Meteoroloji, İstanbul için bugün ve yarın yağmur alarmı verdi. 20 gün önceki dolu felaketini hatırlayan sürücüler araçlarını kapalı otoparka çekti. Otoparkçılar ise bu durumu fırsat bilerek, 'dolu zammı' yaptı.

İstanbul’da beklenen yağış, sabaha karşı etkili olmaya başladı. Gök gürültüsünün de eşlik ettiği yağmur yarın aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. İstanbul’da cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise kentte hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Öte yandan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sağanak yağmur alarmı verince 20 gün önceki dolu felaketini hatırlayan sürücüler, araçlarını kapalı otoparklara bırakmaya başladı.

Vatan gazetesinin haberine göre yoğun talebi fırsata çeviren bazı kapalı otopark işletmecilerinin ise ücretlerine 'dolu zammı' yapması dikkati çekti.

 

 

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