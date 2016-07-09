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Yaşam

İstanbul'da otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu; otobüslerden inip yürümeye başladılar

Yürümeyi tercih edenler arasında turistler de yer aldı

09 Temmuz 2016 15:28

Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı’nda tatil dönüşü yoğunluk yaşanmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 9 günlük tatilin bitmesine bir gün gün kala İstanbul’a dönen vatandaşları taşıyan otobüsler otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce otogar girişinde otobüs içinde bekleyen vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Yürümeyi tercih edenler arasında turistler de yer aldı.

Genç, yaşlı otobüsten inen vatandaşlar ellerinde valizleriyle kilometrelerce yürümeyi tercih etti.

Bu duruma vatandaşlar isyan ederken, otobüs şoförleri de her sene aynı yoğunluğun yaşanması sebebiyle konuya bir çözüm getirilmesini istedi.

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