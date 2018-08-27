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Çevre

İstanbul'da orman yangını

Beykoz Riva'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu kontrol altın alındı

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27 Ağustos 2018 18:59

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan bir saatlik çalışmaların sonucunda  kontrol altına alındı. 

Yangın 15.30 sıralarında Riva'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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