İstanbul'da şafak operasyonu: Seda Üren gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Şahin'in bu sabah Beşiktaş'ta bulunan evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şahin ile birlikte ünlü sanatçı Seda Üren ve Şahin ile irtibatlı olduğu belirtilen 50 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, bu sabah erken saatlerde "çete" faaliyetleri nedeniyle Sedat Şahin'in gözaltında aldı. Şahin ile aşk yaşadığı belirtilen sanatçı Seda Üren'in de gözaltına alınan isimlerden biri olduğu öğrenildi. Sedat Şahin, 2011 yılında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı davada Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102'nci maddesi kapsamında tutukluluk süresi 5 yılı geçtiği için tahliye edilmişti. Şahin ile birlikte 50 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.