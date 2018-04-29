İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne müdahale: 10 gözaltı

Dünyanın dört bir tarafında kutlanan Onur Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenmek istenen LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne polis izin vermedi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde polis TOMA'lar ile geniş güvenlik önlemleri alırken yürüyüşü düzenlemek için gelenlere biber gazı ile müdahale edildi.

AFP haber ajansı ve BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen, müdahaleler sırasında plastik merminin de kullanıldığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı müdahaleler sırasında en az 10 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Ajansa göre polis müdahalesini görüntülemeye çalışan AP kameramanı Bram Janssen, yanında pasaportu olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kameraman ekipmanlarıyla birlikte polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.

Yürüyüşü düzenleyen komite ise 22 kişinin gözaltına alındığı bilgisini geçti.

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen Onur Haftası etkinliklerinde LGBTİ ve eşcinsel bireylerin haklarına dikkat çekiliyor.

Türkiye'de ise bu yıl Onur Yürüyüşü üçüncü defa yasaklandı.

"Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir."

"Valilik açıklamasındaki 'toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği' ifadesi LGBTİ+'ların da bu toplumun bir parçası olduğu gerçeğini göz ardı etmekte, bundan da önemlisi nefret suçu işleyen grupların ve kişilerin tehditlerini "hassasiyet" adı altında meşrulaştırmaktadır."

BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen, Twitter'dan İstiklal Caddesi'ne üzerinde 'Onur' (Pride) yazan tişört giyenlerin bile alınmadığını belirtti.

Twitter'da bir başka kadın aktivist ise tişörtünün üzerinde 'feminist' yazdığı için alana alınmadığını öne sürdü.

BBC Türkçe'den Selin Girit Cihangir'de de polis müdahalesinin görüldüğünü, aktivistlerin biber gazından kaçtığını yazdı.

Diğer yandan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Onur Haftası etkinlikleri kapsamında konsolosluk binasına LGBTİ aktivistlerinin simge bayrağı olan gökkuşağı bayrağını asarkenki fotoğraflarını paylaştı.