İstanbul'da olmaya gerek yok, balıklar Norveç'ten geliyor: Köprüde balık ekmek yemek...

T24

AKP’ye yakın medya kuruluşları av yasağının başlamasıyla birlikte ‘balıkta bolluk olduğu’ yönünde haberler yapmaya devam ederken; İstanbul’u özlemenin simgelerinden biri haline gelen ‘köprüde balık ekmek’ menüsünün yerli değil ithal ürünlerle pişirildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, İstanbul Eminönü’ndeki balık ekmek teknelerinin yanından çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, “Eminönü balıkçıların önünde yüzlerce koli Uskumru vardı. Menşei Norveç. Galata Köprüsü ve Eminönü Balıkçıları meğerse bize ithal balık yediriyormuş” yorumunda bulundu.

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte çok sayıda televizyon ve gazetede balığın bol olduğu, fiyatların düşeceği haberi yapılmıştı. Balıkçılar ise yer yer belli Afrika ülkelerinden ‘avlanma hakkı’ satın aldıklarını söylerken, Türk kara sularında kaldıkları çoğu zaman ise yeterli miktarda balık yakalayabilmek için limandan olabildiğince uzaklaştıklarını belirtmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güncel balık fiyatları şöyle: