İstanbul'da öldürülen genç futbolcunun cenazesi, Siverek'te toprağa verildi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- İSTANBUL\'da, dün gece, Moldova uyruklu E.D.\'ye şiddet uygulayan Ayhan A.\'ya engel olmak isterken bıçaklanıp öldürülen amatör ligde mücadele eden Yedikulespor\'un futbolcusu Yunus Emre İzol\'un (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul\'da dün saat 23.00 sıralarında, Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Yunus Emre İzol ve arkadaşları sohbet ederken taksiye binmeye çalışan Moldova uyruklu E.D.\'ye, Ayhan A.\'nın şiddet uyguladığını gördü. Şiddet uygulanan kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşları ile Ayhan A. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, İzol\'un arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralanırken, İzol kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Şüpheli Ayhan A., polis tarafından gözaltına alındı.

Acı haberi alarak İstanbul\'a giden ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yunus Emre İzol\'un cenazesi, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine getirildi. İzol\'un cenazesi, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç futbolcunun ailesinin, taziye evinde 3 gün boyunca taziyeleri kabul edeceği belirtildi.



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