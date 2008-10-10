İstanbul'da olaylı gece...

Ümraniye, Maltepe ve Pendik’te izinsiz gösteri yapan gruplar, polis tarafından dağıtıldı.



Sınır ötesi operasyonla ilgili tezkerenin kabul edilmesini protesto gerekçesiyle Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi, Maltepe Gülsuyu ve Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde toplanan yüzleri maskeli kişiler, yollara kurdukları barikatları ateşe verdi.



Terör örgütü lehine slogan atan göstericiler, ayrıca Ahmet Yesevi Mahallesi 2. Cadde son durakta park halindeki İETT otobüsüne molotofkokteyli atarak, otobüsün camlarını kırdı.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara kaçtı.

