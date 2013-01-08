İstanbul’da kar tatili uzadı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, kentte devam eden kar yağışının yarın da etkisini daha yoğun hissettirerek süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu şekilde ''Don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, tedbir amacıyla anaokulları ile ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime 9 Ocak Çarşamba günü de ara verilmesi uygun görülmüştür.''

Valilik, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitime bugün ara verilmişti.