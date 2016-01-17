İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre; açıklamada, "Karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla salı akşamına kadar yerel olarak etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

İstanbul'da etkili olacak kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda 18 Ocak2016 Pazartesi (yarın) eğitime ara verilip verilmeyeceği ise merak konusu.



Bu konuda henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılmazken, yüzbinlerce veli ve öğrencinin gözü kulağı, valilikten yapılacak 'kar tatili' açıklamasında.



"Salı akşamına kadar etkili olacak"



İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları hatırlatılarak, "İstanbul’da 17 Ocak Pazar günü kuvvetlisağanak yağmur şeklinde görülecek olan yağışın, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi, aralıklarla salı akşamına kadar yerel olarak etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi ve sıcaklığın pazartesi günü hissedilir derecede azalarak 0 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."



"Bu nedenle vatandaşlarımızın; zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları / bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, resmi makamlara ait duyuruları takip etmeleri seyahat, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.