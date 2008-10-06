İstanbul'da okullar bugün tatil

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 85’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün ilk ve orta öğretim okulları tatil edildi.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ekim’in İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü olduğunu belirterek, bu nedenle okulların bir gün tatil olduğunu bildirdi.

Özer, ancak okul yöneticileri ile Vatan Caddesi’nde yapılacak törene katılacak öğrenci ve öğretmenlerin görev başında olacağını kaydetti.



Konser iptal edildi



İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 85’inci yıl dönümü nedeniyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen resepsiyon ve konser, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu’na yönelik terörist saldırı nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 askerin şehit olduğu terörist saldırı nedeniyle İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ortak kararıyla eğlence programlarının iptal edildiği belirtildi.

Bu çerçevede İstanbul’un kurtuluşunun 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında CRR’de saat 20.00’de yapılması planlanan resepsiyon ile Enbe Orkestrası konserinin yapılmayacağı kaydedildi.

