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İstanbul'da okullar bugün de tatil

Vali Vasip Şahin, dün okulları tatil etmişti

09 Ocak 2017 18:54

İstanbul'da cuma gününden beri etkisini artırarak sürdüren kar yağışının bu gecede devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların bugün de tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

Fırtına uyarısı



Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara; rüzgarın 10.01.2017 (Salı) yarın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 10.01.2017 (Salı) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.

 

Kar kalınlığı Çatalca'da 122 santimetreye ulaştı 

 

İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla kar kalınlıkları

Çatalca-Subaşı'nda 122 cm

Hadımköy,  Yassıören'de 105 cm

Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68 cm

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 62 cm

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 55 cm

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 45 cm

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35 cm

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30 cm

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 20-25 cm

Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 cm

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandı.

Öte yandan 834 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.  

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İstanbulOkulValiVasip Şahin

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