İstanbul’da okula molotoflu saldırı

T24- Maltepe'deki Gülensu İlköğretim Okulu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler molotofkokteylli saldırı düzenledi.



Dün gece 23.00 sularında İstanbul Maltepe’deki Gülensu İlköğretim Okulu'na molotofkokteylli saldırı düzenlendi.



Saldırganlar, öğretmenler odası ve sınıfların da bulunduğu giriş katının 2 ayrı noktasına molotofkokteylli attı. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Öğretmenler odası ve bir sınıfın camları kırıldı. Yangın sonrası sınıflardaki dolap, masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.



Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Milliyet gazetesinin haberine göre okulun yakınında bulunan terk edilmiş bir binada da arama yapıldı.



Çevrede toplanan mahalle sakinleri ise olaya tepki göstererek, yetkililerin bu tür olaylara karşı önlem almalarını istedi.



Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.



