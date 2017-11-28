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Yaşam

İstanbul'da okul servisine silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Olayın kendisini kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip eden adamın, eşinin servise binmesi üzerine ateş açmasıyla gerçekleştiği belirlendi

28 Kasım 2017 01:56

Üsküdar’da park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda Asiye Aykan ölürken, servis şoförü Mehmet Yılmaztürk yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Asiye Aykan’ın eşi Yılmaz Aykan silahıyla birlikte gözaltına alındı. Yılmaz Aykan’ın kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip ettiği, okul servisinde buluşma gerçekleşince tabancasını çıkartarak  ateşlediği belirlendi. 

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına silahlı saldırıdüzenlendi. Saldırıda servis aracının sürücüsü Mehmet Yılmaztürk’e (51) 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan’a (40) ise 4 kurşun isabet etti. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk’ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Asiye Aykan’ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavileri yapılan yaralılardan Asiye Aykan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Asiye Aykan’ın eşi Yılmaz Aykan’ı olayda kullanıldığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İddiaya göre; Yılmaz Aykan bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Eşini takip etti. Eşi, okul servisinde Yılmaztürk’le buluşunca tabancasını çıkartarak her ikisine kurşun yağdırdı.  

 

 

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