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Yaşam

İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012-2013 eğitim yılı okul servis ücretlerinin belirlendiğini açıkladı. Buna göre en düşük ücret 140 TL olacak

14 Eylül 2012 15:16

UKOME'nin kararına göre, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası için aylık 140 lira, en uzun mesafe olan 23-25 kilometre arası için 335 lira talep edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için kentte geçerli olacak okul servis ücretlerinin belirlendiği belirtildi.

Buna göre, 0-1 kilometre arası 140 lira, 1-3 kilometre arası 145 lira, 3-5 kilometre arası 155 lira, 5-7 kilometre arası 165 lira, 7-9 kilometre arası 175 lira, 9-11 kilometre arası 210 lira, 11-13 kilometre arası 240 lira, 13-15 kilometre arası 260 lira, 15-17 kilometre arası 270 lira, 17-19 kilometre arası 290 lira, 19-21 kilometre arası 310 lira, 21-23 kilometre arası 330 lira, 23-25 kilometre arası 335 lira olarak belirlendi. 25 kilometreyi aşan her kilometre için 3 lira ödenecek.

Belirlenen ücretlerin resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için bağlayıcı olduğu aktarılan açıklamada, okul idaresi ve okul aile birliklerinin tarife üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, sürücülerin taşıma hizmeti sırasında uyması gereken kurallara da yer verilerek, UKOME'nin belirlediği ücret tarifesine uymayan servis araçları hakkında Servis Araçları Yönergesi hükümlerince cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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