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Yaşam

İstanbul'da okul inşaatı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıyer'de okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

02 Ekim 2012 18:13

İstanbul Sarıyer'deki okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'deki İstinye Altınordu Caddesi üzerindeki Ufuk Okulları'na ait okul inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu beton bloklar altında kalan 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti. 2 inşaat işçisi de yaralandı.

Yaralılar, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Güvenlik görevlileri, basın mensuplarının ve vatandaşlarının olay yerine yaklaşmasına izin vermiyor.

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