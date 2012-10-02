İstanbul'da okul inşaatı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'deki okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sarıyer'deki İstinye Altınordu Caddesi üzerindeki Ufuk Okulları'na ait okul inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökme sonucu beton bloklar altında kalan 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti. 2 inşaat işçisi de yaralandı.
Yaralılar, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Güvenlik görevlileri, basın mensuplarının ve vatandaşlarının olay yerine yaklaşmasına izin vermiyor.