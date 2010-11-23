-İSTANBUL'DA ÖĞRETMENLERE VAPUR ÜCRETSİZ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları A.Ş, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlere yolcu vapurlarında yıl sonuna kadar ücretsiz seyahat imkanı sundu. Yapılan açıklamaya göre, Şehir Hatları'nın ''Öğretmenlerimize Sevgiyle...'' kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okullarında ve liselerde görev yapan öğretmenler, dershane öğretmenleri, emekli öğretmenler ile üniversite öğretim üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren yıl sonuna kadar Boğaziçi özel gezi seferleri hariç, tüm Şehir Hatları vapurlarında ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Kampanyadan yararlanacak öğretmenlerin, iskele girişlerinde bağlı oldukları kurum ve kuruluşlara ait kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.