İstanbul'da öğrencinin durumu feci

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şiddeti önlemek için yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar: Öğrencilerin sadece yüzde 4'ü müzikle ilgileniyor, Yüzde 68'inin ilgilendiği hiçbir sanat dalı yok.

2009-2010 eğitim öğretim yılı yine sorunlarla başlıyor. İstanbul’daki rakamlar sorunun büyüklüğünün kanıtı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verilerine göre kentte çocukların yalnızca yüzde 4’ü müzikle ilgileniyor. Yüzde 28 gibi bir oran da ‘diğerleri’ olarak adlandırılan resim, tiyatro, şiir, çevre, fotoğraf çalışmalarına dağılıyor. Yani İstanbullu çocukların yüzde 68’i, sanattan ‘bi haber’.

Özel okullar dahil

Yukarıdaki sonuçlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2008-2009 eğitim öğretim yılı başında hazırladığı ‘Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı’ isimli rapordan alındı. 2 bin 220 okulun öğrencilerinin sosyal aktivitelere katılım oranından, madde bağımlılığı bilincini kadar pek çok konunun araştırmanın devamında da vahim sonuçlar devam ediyor. ‘Öğrencinin tarih bilinci’ başlığının da içi boş kalıyor; Çünkü İstanbul’un tarihi mekânlarını, Çanakkale Şehitliği’ni veya Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenci oranı yüzde 35’lerde kalıyor. Bilimsel aktivitelere yalnızca bir kez olsun katılmış öğrenci oranı yüzde 4, spor kulübü olan okulların sayısı ise yüzde 56. İşin çarpıcı yanı, ‘sosyal ve kültürel aktiviteleri’ yle öne çıkan özel okullarda okuyan öğrencilerin de bu oranlara dahil olması...

Rapora göre, okullardaki ‘zor’ öğrencilerin saptanıp, enerjilerini harcayacakları alanlara yönlendirilme oranı yüzde 4. Bu problemli öğrencilerden ‘olumsuz davranışların azaltılmasına’ yönelik yapılan grup çalışmalarına katılanların oranıysa ancak yüzde 5’e yaklaşabiliyor. Öğrencilere yönelik hazırlanan zararlı alışkanlıklar, bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık süreci ve sağlıklı yaşam konulu eğitimlerden yararlanan öğrenci sayısı İstanbul’da yüzde 76. Öte yandan orta öğretim grubu öğrencilerinin ‘meslek tanıma’ eğitimlerine katılım oranı yüzde 35’e kadar düşüyor.

Adalar’da bilinç yüksek

Olumsuz davranışların azaltılmasına yönelik oluşturulan grup çalışmalarında Çatalca, yüzde 28’le; yüzde 5 olan İstanbul geneline göre yüksek bir orana sahipken, Eyüp yüzde 1 ile listenin en altlarında... Aile içi şiddet, zararlı alışkanlık, çocuk hakları konularının ele alındığı veli eğitimlerinde Adalar yüzde 115’le ilk sırada yer alırken, velilerin en az bilinçlendirildiği ilçenin Bağcılar olduğu saptandı. Öte yandan, sosyal ve kültürel aktivitelere en ilgili öğrenci Adalar’da, en ilgisizi Küçükçekmece’de.

Rehber öğretmen yok

Eski Eğitim - Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, raporu yorumlarken, “İstanbul’da bir rehber öğretmenine 2 bin 200 öğrenci düşüyor, ki rehber öğretmenlerin de çocuğun şiddet eğilimini azaltmaya yönelik çalışmalarının yeterliliği de tartışma konusu...

Ülkedeki sınav maratonu odaklı sistem, öğrencinin enerjisini başka bir alanda harcama ihtiyacı doğuruyor. Okullardaki sosyal aktivitelerin yetersizliği, çocuğun suça yönelmesini sağlıyor” dedi.