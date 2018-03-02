İstanbul'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de öğrencileri taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, sürücülerin de aralarında bulunduu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi.

Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kazada öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.(DHA)