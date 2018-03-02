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Yaşam

İstanbul'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

Otomobile çarpışan öğrenci servisi yol kenarında bulunan vincin ayağına çarpıp devrildi

02 Mart 2018 21:27

İstanbul Arnavutköy'de öğrencileri taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, sürücülerin de aralarında bulunduu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi.

Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kazada öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.(DHA)

 

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