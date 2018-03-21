İstanbul'da 'Newroz ateşi' yandı: Halklar kazanacak

İstanbul'da Newroz Bayramı'nı kutlamak isteyen binlerce kişi Bakırköy Halk Pazarı’nda bir araya geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada 30 kişi gözaltına alındı. Alanda sık sık, "Faşizm kaybedecek halklar kazanacak", "Newroz piroz be", “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

Öte yandan üzerlerindeki yöresel kıyafetler bulunan 2 kişi de polis noktasından içeri alınmadı. Bunun üzerine üzerindeki kıyafeti çıkartan bir kişi alana alırken diğeri ise kıyafetini çıkarmadığı için alana alınmadı.

Alana puşi ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın atkısıyla girmek isteyenlerin polis engeliyle karşılaştığı kutlamalara, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar da dahil, HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri ve STK üyeleri de katıldı.

Bakırköy Halk Pazarı’ndaki Newroz kutlaması, yaşamını yitirenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kutlamalar ses sanatçısı Gülseren Medar’ın şarkıları ile devam etti. Avusturya İşçi Marşı ile hazırlanan sinevizyon gösteriminin izletilmesinin ardından protokoldeki isimler Newroz ateşini yaktı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Halkların Demokratik Kongresi, Emek Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Devrimci Parti, Sosyalist Dayanışma Platformu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Emekçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkevleri, Devrimci Hareket/ Demokratik Çerkeş Girişimi, Başlangıç Kolektifi, Hubyar Sultan Vakfı, Kaldıraç Dergisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun ortak hazırladığı Newroz metni Türkçe ve Kürtçe okundu.

Siyasi partiler, sendikalar ve STK'lar tarafından hazırlanan ortak bildirinin Türkçesini Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros okudu. "Newroz kutlu olsun, newroz piroz be. Newroz halkların kendi geleceklerini, kendi elleriyle kurabilecekleri inancının ta kendisidir. Başkaldırıdır, mücadeledir. Bütün tiranlıkları sona erdirmek için halkların birbirine verdiği sözdür" denen bildiri, şöyle devam etti:

"Bizi milliyetlerimize, inançlarımıza, mezheplerimize göre parçalayan, toplumun bir kısmını makbül, bir kısmını ikinci sınıf görenlerin oyununu bozmak için bir araya geldik. Ağır silahlarıyla, topları, tüfekleriyle, paralı adamlarıyla bölgede cirit atan teröristler bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Hemen barış istiyoruz. Bir aradayız, el eleyiz. Çünkü Newroz barış demektir. Seçtiğimiz siyasetçiler tutuklansa da, gerçekleri öğrenmeyelim diye gazeteciler tutuklansa da susmayacağız. OHAL'e, kölelik yasalarına dur diyeceğiz. Sömürü her gün biraz daha artarken şükretmemizi isteyenlere buraya kadar demek için birlikteyiz.

Tarih öğretmiştir ki bütün despotlar ve diktatörler geçicidir. O halde yılmak yok, geri adım atmak yok. Özgürlük ve barış taleplerimizin peşini bırakmayacağız."

"Hemen barış istiyoruz"

Ortadoğu'da süren savaşı işaret eden Barbaros derhal barış talebinde bulundu. Barbaros, şöyle devam etti:

“Ağır silahlarıyla, topları tüfekleri ve paralı askerleriyle bölgede cirit atan emperyalistler ve paralı çeteleri; halklar kendi kaderlerini tayin edemesinler diye bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Hemen barış istiyoruz. İnsansız hava araçları, F-16'ların, mayınların ve bombaların; işbirliği yapmış devletlerin ölüm kusan oyuncaklarıyla çocukların geleceği kararmasın diye artık yeter, edi bese demek için sesleniyoruz. Bunun için bir aradayız, el eleyiz. Çünkü Newroz barış demektir. Susmayacağız; kendi seçtiğimiz siyasetçiler birer birer gözaltına alınsa da, gerçekleri öğrenmeyelim diye gazeteciler tutuklansa da, itirazın, talebin ve eleştirinin ağırlaşan bedeline rağmen sesimizi yükselteceğiz."

"Vazgeçmek yok"

“O halde vazgeçmek yok, o halde yılmak yok, o halde geri adım atmak yok. Çünkü Newroz ateşi halkların özgürlüğe adağıdır" diye sözlerini sürdüren Barbaros, şunları kaydetti:

"Biz yoksullar, işçiler, emekçiler, dili-sözü yasaklılar... Susturulmak için sürekli OHAL’Iere maruz bırakılanlar; biz; alınterinden başka zenginliği olmayan sade insanlar; biz; kimliği yüzünden olağan suçlu ilan edilenler; biz; her dilden her dinden rengârenk yurttaşlar bu zulüm düzenini yıkacağız. Taleplerimizi Newroz'dan 1 Mayıs'a hep birlikte taşıyacağız. Pankartlarımızı Newroz alanlarından 1 Mayıs alanlarına dalgalandıracağız. Söz veriyoruz. Bütün mücadele alanları bizim şarkılarımızla coşacak. Çünkü Newroz kardeşlik halayıdır; isyanın ateşidir. Yakın ateşi, kurun özgürlüğün halayını.”

Barbaros’un ardından HDP İstanbul Yöneticisi M. Ali Soysal Kürtçe açıklamayı okudu.

Burada konuşma yapan Tertip Komitesi Başkanı Ali Rıza Bilgili şunları söyledi:

"Saygıdeğer halkımız. Hoşgeldiniz. Newroz piroz be. 2636 yıl önce Kürt halkı, teröre karşı göstermiş olduğu bugün 21. yüzyılda çağın direnişini sürdürmektedir. Halkımızın direnişini selamlıyoruz. 2018 Newroz'u halkımızın faşizme karşı direnişidir. İsyandır. Halkımızın bugünkü duruşu geleceğimizin direnişidir."

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bakırköy Halk Pazarı’ndaki Newroz kutlaması sebebiyle İncirli Metrobüs durağından kutlamanın yapılacağı alana kadar geniş "güvenlik önlemleri" alındı. Kutlamanın yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına girişler iki ayrı noktadan yapıldı.

Polis, Demirtaş atkısını alana sokmadı

Sabahın erken saatlerinde Bakırköy'de toplanmaya başlayan vatandaşlar, arama yapılması nedeniyle bir süre bekletildikten sonra Bakırköy Halk Pazarı'na alındı. Alanı dolduran halk sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

Arama noktalarında 30 kişi gözaltına alındı

Newroz alanına girerken oluşturulan arama noktalarında 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.