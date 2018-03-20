İstanbul'da Nevruz öncesi operasyon: 16 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup olduğu belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.