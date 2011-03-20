-İSTANBUL'DA NEVRUZ KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Iğdır ili köy dernekleri tarafından, Halkalı'daki Zeynebiye Cami ve Külliyesi'nde ''Nevruz Şöleni'' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şölenin açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Meral Akşener, bayramın sevinç, paylaşma, kardeşlik, barışma gibi anlamlara geldiğini kaydederek, Türkiye'deki milli ve dini bayramların yıllardır barışmaya sebep olduğunu söyledi. Şölene gelenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne ilişkin çok güzel bir fotoğraf oluşturduğunu ifade eden Akşener, ''Başörtülüsüyle, başı açığıyla, genciyle yaşlısıyla, ekonomik durumu iyi olanı, kötü olanıyla bu çatının altında oluşan bu fotoğraf gösteriyor ki, kim ne derse desin bu millet ayrışmayacak, Bu millet birbirinden ayrılmayacak, bu millet kardeşliğini, birbirine olan sevgisini ilelebet taşıyacak'' dedi. Akşener, Aşura Meydanı ile Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin yapımına büyük destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ı da belediyenin imkanlarını hayırlı işlerde kullandığı için tebrik etti. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de Nevruz'un dini anlamda önemi olan bir gün olduğunu belirtti. Türkiye'deki nüfusu 3 milyonu bulan Azeri Caferilerin mecliste temsil edilmediğini savunan Özgündüz, ''Bu seçimde partiye değil, kendi adaylarımıza oy vereceğiz'' diye konuştu. Özgündüz, Azeri Caferilerin 12 Haziran seçimleri için AK Parti, CHP ve MHP'den aday adayı olduklarını vurgulayarak, ''Seçimlerde parti gözetmeyeceğiz. Hiçbir bedel temsil hakkımıza neden olamaz. Nüfus gücümüzün temsil edilmesini istiyoruz'' dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay da Halkalı'da 40 bin kapasiteli bir tesis inşa ettiklerini, tesisin önümüzdeki nevruz kutlamalarına yetiştirileceğini anlattı. Yeniay, tesiste 10 bin gencin farklı dallarda spor eğitimi alabileceğini ve burada yetiştirilen gençlerin uluslararası arenada ödüller kazanacak nitelikte olacağını söyledi. Konuşmaların ardından, çeşitli yöresel gösterilerle Nevruz Bayramı kutlandı. Kutlamada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, MHP Milletvekili Atilla Kaya, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Hasan Zeynalov, CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin, Caferider Genel Başkanı Sinan Kılıç ve Zeynebiye Derneği Başkanı Hasan Salman da hazır bulundu.