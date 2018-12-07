İstanbul'da narkotik operasyonları: 14 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL\'da son bir haftada düzenlenen 7 ayrı Narkotik operasyonunda 23 kilogram eroin, 40 kilogram skunk, 1 kilogram kokain, 17 kilo 560 gram afyon sakızı, 2 bin ecstasy hap, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof tüfek, çelik yelek, 200 mermi, 10 bin ABD Doları ve 50 bin lira ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece\'de geçtiğimiz hafta düzenledikleri 7 ayrı operasyonda, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAH DEPOSU GİBİ TAMİRHANE

Şişli\'de bir otomobil tamirhanesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Narkotik polisleri yaptığı baskında iş yerinde bulunan 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi tamirhanede 25 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve çelik yelek ele geçirdi.

UYUŞTURUCUYU MASA ÖRTÜLERİNE EMDİRMİŞLER

Narkotik Polislerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı bir başka operasyonda Kanada\'ya yollanmak istenen 4 masa örtüsünün astarına emdirilmiş 6 kilo 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

CEVİZLİ SUCUK VE KAYISI PESTİLİ YERİNE AFYON SAKIZI

Narkotik polisleri Başakşehir\'de bir kargo firmasına düzenlediği 2 farklı operasyonda ise Belçika ve Kanada\'ya yollanan kayısı pestili ve cevizli sucuk içerisinde uyuşturucu madde gizlendiğini belirledi. Polis ekipleri kayısı pestili ve cevizli sucuklarda yaptığı incelemede toplam 11 kilo 60 gram afyon sakızı ele geçirildi.

8 TUTUKLU, 6 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8\'i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2017 VE 2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI İSTATİSTİĞİ

Öte yandan 2018 yılı Aralık ayına kadar 43 bin 601 olaya müdahale edilip, 60 bin 227 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5 bin 452 kişi tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 9 ton 65 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 513 bin 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2017 yılının aynı döneminde ise 30 bin 119 olaya müdahale edilip, 42 bin 365 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden ise 4 bin 695\'i tutuklanmıştı. Operasyonlar kapsamında 8 ton 492 kilo uyuşturucu madde ile, 5 milyon 760 bin 565 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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