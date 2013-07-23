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Yaşam

İstanbul'da narkotik baskınları

Birçok ilçede gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi

23 Temmuz 2013 11:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde Anadolu Yakası’nda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Birçok ilçede gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Polis ekipleri Üsküdar Murat Reis Mahallesi Acemoğlu Sokak’ta bulunan iki ayrı eve operasyon düzenlerken, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde de bir adrese baskın yaptı.

Mimar Sinan Mahallesi Durbalı sokaktaki evde polis arama yaparken, evde bulunan hamile bir kadın fenalaştı.

Kadın mahallede bulunan bir kişinin aracıyla hastaneye götürüldü.

Acemoğlu sokaktaki basın yapılan evde ise bir şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerdeki araması devam ediyor.

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