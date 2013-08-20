İstanbul'da nargile operasyonu

Nargile kafelere uygulanmaya başlanan yasaklar için zabıta denetimlere başladı. Hafta sonu yapılan denetimler sonucu birçok işletme nargile satışını durdurmak zorunda kaldı.

Zabıta, İstanbul'daki nargile kafelere yürürlüğe giren tebliğle operasyon düzenlemeye başladı. Beşiktaş bölgesindeki nargile kafelere gerçekleştiren operasyon ile ruhsatı olmayan işletmelerin nargile satışı durduruldu. Neredeyse tüm nargile kafeleri denetimlerden etkilenirken nargile satışına devam eden işletmecilere ilk aşamada para cezası kesilecek. Satışa devam eden işletmeler ise mühürlenerek kapatılacak.

Satışlar durduruldu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ’nun (TAPDK) “Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/ Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliği” geçen şubat ayında yayımlandı. Yapılan tebliğ ile nargile kafelerin, okullardan en az 200 metre uzağa taşınması beş aylık süre tanındı. Ayrıca kapalı mekalarda nargile içilmesi de yasak.

Hürriyet 'ten Ahmet Can'ın haberine göre, söz konusu tebligata uymayan işletmelere ilk operasyon geçen gün itibariyle Beşiktaş’tan başladı. İstanbul’un en popüler nargile mekanları olan Bebek’teki Al Faker, Ihlamur Kasrı’ndaki İkram Nargile Kafe ve Beşiktaş çarşındaki Mis Nargile Kafe başta olmak üzere birçok nargile ruhsatı olmayan işletme de satışlarını durdurmak zorunda kaldı.

Cezalar 23 binden başlıyor

Zabıta, ruhsatı olmayan mekanların nargile satışına devam etmesi durumunda 23 bin TL’den başlayan cezalar kesecek. Üç kez para cezası alan mekanlar ise mühürlenecek. İddialara göre şu anda İstanbul’da yaklaşık beş işletmecide nargile kafe ruhsatı bulunuyor.

Şişlere uyarı

TAPDK, 27 Temmuz itibariyle işletmecilerin nargile şişelerini ‘uyarılı’ hale getirmesini zorunlu hale getirmişti. Yayınlanan tebliğe göre sağlık uyarıları nargile şişesinin biçimine göre silindirik veya konik biçimde olmuştu. Uyarılar, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde uygulanıyor. Sağlık uyarılarının basımı için mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkler kullanılabiliyor. Şu anda birçok nargile kafede söz konusu uyarılar bulunuyor.