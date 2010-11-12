-İSTANBUL'DA MÜZELER BAYRAMDA ZİYARETÇİ BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından işletilen müzeler, Kurban Bayramı'nda da kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayramın birinci günü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler öğleden sonra yarım gün açık olacak. Pazartesi günleri kapalı olan Ayasofya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi bayram süresince gezilebilecek. Topkapı Sarayı Müzesi ile Yıldız Sarayı Müzesi normal dönemlerde olduğu gibi Salı günü yani bayramın birinci günü kapalı olacak, diğer günler ziyaretçilere kapısını açacak. Hisarlar Müzesi ile Kariye Müzesi de Çarşamba günü dışındaki günlerde ziyaret edilebilecek. Galata Mevlevihanesi Müzesi ile İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi, restorasyon ve onarımlar dolayısıyla ziyarete kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak. İstanbul'a düzenlenen gezi programlarının ayrılmaz birer parçası olan bu üç müze ziyaretinde, 7 yaşın altındaki çocuklardan ücret alınmayacak. Tarihi Yarımada'nın ortasında bulunan ve 542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından ''Yerebatan Sarayı'' olarak da anılıyor. Yerebatan Sarnıcı, bir müze olarak hizmet vermesinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde ''tam panoramik'' özelliği taşıyan tek müze unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ise 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul'un fethini adeta yeniden yaşatıyor.