İstanbul'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı: 16 yaralı

T24 - İstanbul Sütlüce'de saat 09.00 sıralarında MÜSİAD binası önünde bir çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Patlama nedeniyle 15'i polis 16 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, motosiklet üzerine konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise ağır yaralı olmadığını araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Sütlüce'deki AKP İl Binası'nın yakınında çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamaya bir motosiklete bırakılan bombanın neden olduğu belirtiliyor. Patlamada motosikletin yanına bırakıldığı araç ile polis midibüsünde hasar meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu 16 kişi hafif yaralandı. Patlamada motosikletin bırakıldığı yolun kenarındaki inşaatta çalışan işçilerinde yaralandığı ifade ediliyor. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.



"O motosikletin yerini değiştirdik"



Patlamanın olduğu noktada bulunan otel inşaatında çalışan 41 yaşındaki Mehmet Demir yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Eniştesi Mehmet Demir’le birlikte o dehşet anlarını yaşayan ve 'Beni patlamadan kapının arkasında olmam kurtardı' diyen Kadir Çankaya da hastaneye geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle duymakta zorluk çeken Çankaya, "Yol kenarında sabah işimizi engelleyen park halinde bir motosiklet gördük. Motosikleti kapıyı kapatmasın diye arka tarafa çektik" dedi. Çankaya, motosikletin arkasında gazeteye sarılmış halde bir paket olduğunu da belirtti. Çankaya, sıradan ve ucuz görünümlü motorsikletin önünde de bayraklar olduğunu söyledi. Çankaya, bayrakların altında da 'Rusya' yazdığını hatırladığını ifade etti. Motosikletin büyük bir gürültüyle iki metre ötelerinde patladığını anlatan genç işçi, eniştesinin yaralandığını kendisinin kapı arkasında olması nedeniyle patlamadan mucize eseri yara almadan kurtulduğunu söyledi.



İkinci patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi



Olayda yaralananların Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasının ardından ikinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



İçişleri Bakanı: 10 polis memurumuz yaralı



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini, 10 polis memurunun yaralandığını belirterek, “Ağır yaralı yok içlerinde” dedi.

Şahin, depremzedelerle bir araya gelmek üzere gittiği Van'da, havalimanında İstanbul'daki patlamaya ilişkin soruları yanıtladı. Patlamanın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştiğini ifade eden Şahin, “15'i polis 16 kişi yaralı. Ağır yaralı olan yok içlerinde. Olayın soruşturması devam ediyor” dedi.

Bir basın mensubunun “Bombanın türü belli mi?” sorusuna da Şahin, “Araştırma devam ediyor” yanıtını verdi.



"Bomba uzaktan kumandayla patlatılmış"



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın patlamayla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemesinin öncesi ve sonrasında açıklama yapan Çapkın, "21 polisimizin içinden bulunduğu Çevik Kuvvet’in görev aracı geçerken uzaktan kumandayla patlatılmış görünüyor. Plastik patlayıcı kullanılmış. 10 kişi hafif yaralı, ağır yaralımız yok" dedi.

Çapkın, patlamanın Etiler’de meydana gelen patlamayla benzerlik taşıdığının sorulması üzerine "Motosiklet kullanılmış gözüküyor. Motorsikletin üzerine konulmuş gözüküyor . Şimdilik bilgiler bunlar" dedi. Çapkın patlama sırasında motorsikletin seyir halinde olduğunu da söyledi.



Vali Mutlu: Plastik patlayıcı kullanılmış



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sütlüce'deki patlamayla ilgili açıklama yaptı. Mutlu, "Plastik patlayıcı kullanılmış. Motosikletteki patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatılmış" dedi. Mutlu, yaralıların durumunun hafif olduğunu belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Sütlüce'deki bombalı saldırıda yaralanan polislerden Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti. Çapkın ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Yaralı sayısı 16. Hepsinin durumu iyi" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mutlu, bombanın plastik patlayıcı olduğunu ve uzaktan kumanda ile patlatıldığını ifade ederek,"Yol kenarına bırakılmış bir motosiklette düzeneği kurulmuş bombanın uzaktan patlatılması sonucu bir saldırı vuku buldu. Bu saldırıda 10 polis memurumuz hafif şekilde yaralandı. Bunlardan 3 tanesi hastaneye sevk edilirken, diğerleri ayakta tedavileri yapılıyor. Yapanlarla ilgili şuanda elimizde net bilgi yok bunu araştıracağız. Uzaktan kumandalı bir patlayıcının motosiklete yerleştirilmesi suretiyle özellikle ekip otosunun oradan geçişine yönelik bir hedefin gözetildiği anlaşılıyor. Hamd olsun hafif yaralarla atlatılmıştır. Ağır bir vaka yok" dedi.

Uzun süredir böyle bir saldırı olmadığının hatırlatılması üzerine Mutlu, İstanbul'un güvenli bir şehir olduğunu, bu tür saldırıların İstanbul'un güvenliğini bozmayacağını vurguladı. Mutlu, bunun faillerini de yakalayacaklarını ifade etti. "PKK'ya dair bir iz var mı?" şeklindeki soruya ise Mutlu, "Şuanda net bir şey söylemem mümkün değil. Tespit etmeye çalışacağız. Patlayıcı plastik patlayıcı. Yaralılar hafif. Bu ekip her zaman görevi başında olan ekipler" diye konuştu.



Başbakan saldırıyı kınadı



Başbakan Erdoğan, Sütlüce'deki saldırıyı kınadı. Başbakan, ''Hiç kimsenin Türkiye'nin bu kutlu ve istikrarlı yürüyüşünü bozmaya gücü yetmeyecektir. Tüm güvenlik birimlerimizin koordinasyonuyla terörün her geçen gün kan kaybedeceğine inanıyorum. Milletimize ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum'' dedi.



MÜSİAD: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz



01.03.2012 tarihinde Sütlüce’de kimliği belirsiz kişiler tarafından emniyet güçlerimize yönelik düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet olayları hiçbir zaman amacına ulaşamamıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik bu ve benzer saldırılar da amacına ulaşamayacaktır. Başta emniyet mensupları olmak üzere, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Etiler'deki saldırıyı hatırlattı



Geçen yıl Mayıs ayında Etiler ilçesinde elektrikli bisikletle saldırı düzenlenmişti. Patlamada 10'a yakın kişi yaralanmıştı.

AKP İl Başkanlığı önünde 4 yıl önce yapılan bombalı saldırıda ise 1 polis şehit olmuştu.