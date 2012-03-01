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İstanbul'da AKP binası önünde patlama: 10 polis yaralandı

01 Mart 2012 12:51

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İstanbulçevik kuvvetsaldırıbomba
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