Müslüman Kardeşler'in adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Mısır Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Muhammed Mursi'ye karşı ülkesindeki isyan sürerken Özgür-Der üyeleri İstanbul'da Mursi'ye destek eylemi yaptı. Özgür-Der, Mısır'da "İslami yönetim karşıtı bir ayaklanma girişimi" yaşandığını belirttiği açıklamasında "İstanbul’dan Mursi’ye, kardeşlere bin selam" ifadesini kullandı.



Mısır'da ordunun ultimatom verdiği Mursi için İstanbul'da destek eylemi yapıldı. Üyeleri destek eylemi yapan Özgür-Der, "Mısır'daki Mursi karşıtı kitlenin Türkiye’deki laik/darbeci kitleyle aynı zihniyette olduğunu" iddia etti.



'İslami Yönetime Evet! Laik Azgınlığa Hayır!'

Özgür-Der'in yayın organı olarak bilinen Haksöz dergisinden eyleme ilişkin olarak yapılan "Türkiye'den Mısır'daki Müslüman Kardeşlere bin selam" başlıklı haber şu şekilde:

"Güney Uzun’un sunduğu eylemde 'Türkiye’den Mısır’daki Müslüman Kardeşlere Bin Selam!', Arapça 'Türkiyeli Müslümanlar Olarak Mısır'da Müslüman Kardeşlerimizin ve Muhammed Mursi'nin Yanındayız!' yazılı pankartlar açılırken 'İslami Yönetime Evet! Laik Azgınlığa Hayır!', 'Zorbalığa Hayır! Mursi’ye Evet!', 'Hukuksuzluğa ve Laik Zorbalığa Karşı Diren Mursi! Diren Mısır!', 'Darbeciler Yenilecek! İslami Hareket Kazanacak!', 'İslam Düşmanı Darbecilere Karşı Bütün Ümmet Tek Yürek!' yazılı dövizlerin taşındığı eyleme İHH, AKV, Davetder, Makder de destek verdi.

Haksöz dergisi yazarlarından Hamza Türkmen, gazeteci-yazar Ahmet Varol ve Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın konuşmacı olduğu eylemde İslami hareketin iktidara gelmesinden rahatsız olan kesimlerin başlattıkları girişimin tam bir tahammülsüzlük, hukuksuzluk ve saldırganlık eylemi olduğu vurgulandı. Mısır toplumunun azınlığını temsil etmesine rağmen muhaliflerin 'Mısır halkı' adına taleplerde bulunmasının aldatıcılığına dikkat çekilen konuşmalarda Mübarek’in devrilmesinden bu yana halkın tam dört kez oy kullandığını ve her seferinde İslami kadrolardan yana oy kullandığı hatırlatıldı. Bu gerçeğe rağmen Mısır halkının Mursi’ye karşı çıktığının iddia edilmesinin propaganda olduğu vurgulandı.

Öte yandan muhaliflerin çabalarının asıl gayesinin ülkede bir kaos manzarası meydana getirerek ordunun yönetime el koymasını meşrulaştırmak olduğu söylendi. Ve bu kirli çabanın içerisinde olan güçlerin demokrasi ve halk iradesinden söz etmelerinin ikiyüzlülük olduğunun altı çizildi. Yine konuşmacılar Mısır’da sadece İhvan’ın değil, Selefiler ve Cemmati İslami gibi yapıların ve tüm İslami grupların Mursi’nin şahsında İslami harekete karşı başlatılan darbe girişimi karşısında tek vücut mücadele etmelerinin bütün Müslümanlar için örnek alınması gereken bir güzellik olduğunu vurguladılar.

'İslami hareket engellenemez', 'Paşaların tankı susturamaz halkı', 'Müslüman baskıya boyun eğmez', 'Vandallığa, baskıya, darbelere karşı çık', 'İstanbul’dan Mursi’ye, kardeşlere bin selam', 'Seyyid Kutup, El-Benna selam olsun İhvan’a', 'İçeride dışarıda zorbalığı parçala' sloganlarının atıldığı eylem tekbirlerle sona erdi."