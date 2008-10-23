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Yaşam

İstanbul’da molotoflu saldırılar devam ediyor

Yenibosna'da park halindeki bir minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atılarak kundaklandı.

23 Ekim 2008 03:00

Yenibosna'da park halindeki bir minibüs, molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Minibüste çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Apartmanın önünde duran park halindeki minibüse kimliği belirsiz kişiler, molotof kokteyli atıp kaçtı. Molotofun atılmasıyla minibüs yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını kısa sürede söndürdü.

Kısa bir süre sonra ise Kocasinan Mahallesi'nde bir kamyonete molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Sokak aralarında operasyon yapan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize timleri, olaylarla ilgili olarak şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Son günlerde artan molotof kokteylli saldırılar ise vatandaşları çileden çıkardı. Olaylara tepki gösteren vatandaşlar, olay yerindeki şüphelileri yakalayan motorize timlerine alkışlarla destek verdiler.

Bu arada İkitelli'de bulunan bir markete de kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Camları kırılan markette çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Aynı saatlerde Gazi Mahallesi'nde de bir araca molotof kokteyli atıldı. Molotof atılması sonucu yanan araç çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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