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Yaşam

İstanbul’da molotofkokteylli saldırı

27 Nisan 2009 01:02

İstanbul'da bir otobüs durağına ve 2 markete molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir otobüs durağına ve iki markete maskeli kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Olay sonrası çıkan küçük çaplı yangınlar market çalışanları ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, saldırganlar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı.

Polis ekipleri, tespit edilen adreslere yaptığı baskınlarda, olaya karıştıkları gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet güçlerinin Okmeydanı'nda aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

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