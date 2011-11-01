-İstanbul'da modern kesim alanları bayrama hazır İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - İstanbul'da Kurban Bayramı dolayısıyla toplam 124 adet kurban satış yeri ve 334 adet Kurban kesim yeri için hazırlık yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce 150 adet Mobil Kurban Kesim Ünitesi tahsis edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kurban almak ve kurbanı kesmek için Alibeyköy baraj yolu üzerine kurulan modern ve donanımlı kesim yerinin İstanbullular'ın hizmetinde olacağı bildirildi. 12 bin metrekarelik alan üzerinde kurulduğu belirtilen kesim tesislerinin ihtiyaç duyulabilecek her türlü sosyal donatıya sahip olduğu, otopark, cafe, tuvalet, duşlar ve ofislerin İstanbullulara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için tasarlandığı bildirildi. Oluşturulan kurban satış ve kesim yerinin, önümüzdeki yıllarda diğer ilçelerde de yaygınlaştırılarak, kurban hizmetlerinde ve kesiminde kalitenin arttırılmış olacağı kaydedildi. -70 kasap, 200 yardımcı personel- Kurban Bayramı süresince 70 kasap ve 200 yardımcı personelin İstanbullulara hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, Alibeyköy kurban satış ve kesim yerinde 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan satışının yapılabileceği, vatandaşların aldığı hayvanları burada kurulan kurban kesim ünitelerinde kestirebileceği belirtildi. Açıklamada, kurban kesim alanının İSTAÇ tarafından 24 saat temizleneceği, isteyen vatandaşların parçalama için kurulan çadırlarda büyükbaş hayvanlarını küçük parçalara ayırabileceği ifade edildi. Belirlenen yerler dışında, satış ve kesim yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İlçelerde 50'si Avrupa yakasında olmak üzere toplam 124 adet Kurban Satış Yeri ve yine 258'i Avrupa yakasında olmak üzere toplam 334 adet Kurban Kesim Yeri'nin hazırlıkları yapıldı. 2011 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenecek. Kurban kesiminde kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce 150 adet Mobil Kurban Kesim Ünitesi tahsis edildi. Bu mobil kesim ünitelerinde kesim tamamen hijyenik olarak gerçekleşebilecek. Kesim sonrası oluşan atık ve artıklar bertaraf edilerek, çevre kirliliğine ve insan sağlığına zarar veremeyecek hale getirilebilecek.'' Kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi için Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün 5 ekip oluşturarak denetimlere başladığı, kurban alımı ve kesimi ile ilgili pratik bilgiler içeren kurban kitapçığından da 5 bin adet vatandaşlara dağıtıldığı belirtilen açıklamada, kurban kesici eğitimi düzenlenerek katılımcılara konuyla ilgili eğitim ve sertifika verildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların konuyla ilgili her türlü müracaat ve şikayetleri için ''Alo 153''ü arayabileceği, hayvanları kaçan vatandaşların ''153 Beyaz Masa'' aramaları halinde de görevli ekiplerce müdahale edileceği kaydedildi.