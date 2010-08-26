İstanbul'da moda haftası

T24

İstanbul Moda Haftası 2010

- Foto Galeri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Yerleşkesi avlusuna kurulan çadırdaki defilede Rolling Stones’un efsane gitaristi Keith Richards’ın kızı Alexandra Richards, ‘siyah inci’ diye anılan model Alek Wek, Alman model Franziska Knuppe ve Demet Kutluay’ın da aralarında olduğu 22 model görev aldı.İzleyiciler arasındaysa Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve kızı Pınar Günay’ın yanı sıra Avusturya Prensesi Francesca von Habsburg, Belçikalı şarkıcı Viktor Lazlo, Osmanlı hanedanı mensupları Zeynep Osmanoğlu ve Nilüfer Sultan, ‘Sex and the City’nin stilisti Patricia Field, İtalyan Vogue’un editörü Anna Piaggi yer aldı. Finalde Richards’la podyuma çıkan Atıl Kutoğlu, ayakta alkışlandı.