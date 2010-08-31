-İSTANBUL'DA MOBİL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - İstanbul Valiliği, referandumda oy verebilmek için T.C kimlik nolu yeni nüfus cüzdanı edinmek isteyen vatandaşların, hafta sonu dahil mesai yapacak nüfus müdürlükleri ve kentin merkezi yerlerinde kurulan mobil nüfus müdürlüklerinden değiştirme yapabileceklerini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, seçmenlerin kimliğinin belirlenmesinde T.C kimlik numarası taşıyan belgelerin ibrazının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından zorunlu kılındığı, bu nedenle T.C kimlik numarası bulunmayan vatandaşların eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 28 Ağustos tarihli kararında ise nüfus müdürlüklerinden alınacak ve seçmenin T.C kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına, eski nüfus cüzdanları, resmi daireler ve iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle ibraz etmeleri halinde oylarını kullanabilecekleri hükmünün getirildiği hatırlatıldı. Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımızın artan nüfus cüzdanı değiştirme ve nüfus kayıt örneği taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlüklerimiz 12.09.2010 tarihine kadar, resmi tatil günü ve hafta sonu da dahil hizmet verecek şekilde açık tutulacaktır. Ayrıca hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla Valiliğimizce yeni tedbirler alınarak, ilimizin en yoğun ilçelerinden Fatih'te Eminönü Yeni Cami Meydanı, Beyoğlu'nda Taksim Meydanı, Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet Meydanı, Kadıköy'de İskele Meydanı ve Ümraniye'de Alemdağ Caddesi İGDAŞ yanında geçici mobil nüfus müdürlükleri oluşturularak hizmete açılacak. Mobil nüfus müdürlükleri 01.09.2010 (yarın) sabah 08.30'dan akşam 23.00'e kadar çalışarak, 14.09.2010 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.''